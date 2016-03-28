Новый мост появился на федеральной трассе

В Черниговском районе на 567-м километре федеральной трассы Хабаровск–Владивосток завершился аварийно-восстановительный ремонт моста через реку Черниговка, сообщают «Вести:Приморье». Сооружение официально принято в эксплуатацию.

Мостостроительный и Спасский филиалы Примавтодора приступили к ремонту сооружения в сентябре 2018 года. Согласно техническому заданию, в первую очередь была оборудована объездная дорога с временным мостом.

Затем все конструкции аварийного объекта были демонтированы, а на их месте установлены новые. После этого дорожники установили новые крайние и промежуточные опоры моста, обновили барьерное и перильное ограждения, лестничные сходы, водоотвод и гидроизоляцию. Также рабочие уложили дорожное полотно, нанесли новую разметку, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

«Длина моста – 85 метров, ширина – около 13 метров, всего шесть пролетов. Объект успешно сдали, генподрядчик остался доволен. Как и обычно, при приемке таких больших проектов все же получили мелкие замечания, однако исправили их в этот же день. Объект очень важный как для Черниговки, так и для всей федеральной трассы», – отметил директор мостостроительного филиала Примавтодора Александр Якубенко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]