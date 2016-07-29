Завершается строительство еще одного моста в Приморье

В Приморье продолжают ремонтировать мостовое сооружение через реку Студеная в Пограничном районе. Этот участок дороги является самым коротким и удобным проездом к селу Духовское из районного центра – поселка Пограничный.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, рабочие уже выполнили большую часть ремонта – сейчас они занимаются устройством въезда на мост, а также укладкой защитного слоя. После этого Примавтодор приступит к укладке асфальтобетонного покрытия и покраске перил.

«Из-за погоды стараемся работать даже в выходные. Еще месяц назад перезапустили автомобильное движение по временному мосту. Это очень важный объект, кроме моста через реку Студеная есть только один путь до села – объезд длиною почти 50 километров», – отметили на предприятии.

Дорожники планируют уже в конце июня запустить движение по новому мосту в тестовом режиме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]