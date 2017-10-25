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Подъезды к новому мосту через реку Лобога асфальтируют

Подъезды к новому мосту через реку Лобога асфальтируют

Источник фото: АО «СПЕЦСУ»

Дорожники асфальтируют подъезды к новому мосту через реку Лобога в Шкотовском районе Приморья. Всего строителям предстоит «одеть» в асфальт около километра дороги. Укладка асфальта на этом участке – заключительный этап строительства моста в этом районе.

Мост открыли для движения в конце прошлого года. Сейчас занимаются благоустройством  близлежащей территории. Будет сделано освещение. Также капитально оборудуют подъезды к сооружению и тротуары.

«Сделано щебеночное основание, сейчас приступили непосредственно к асфальтированию, работы планируем завершить в течение недели», – пояснил главный инженер АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко.

Специалисты отмечают, из-за проведения работ возможны затруднения в движении на подъезде к этому участку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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