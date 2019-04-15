Приморские строители начали бетонирование моста через Артемовку

Мостостроители АО «СПЕЦСУ» приступили к заливке бетона на строящемся мосту через реку Артемовка в Шкотовском районе Приморья, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прес-сслужбу правительства края. Новую современную конструкцию возводят на месте старого аварийного моста.

Как рассказал главный инженер компании Иван Зайченко, всего планируется уложить 170 кубометров бетона. Его заливку начали, как только установилось устойчивое тепло.

«Чтобы выполнить этот этап работы, не должно быть скачков температуры воздуха. Завершим бетонирование в мае», – пояснил он.

После дорожники займутся устройством выравнивающего слоя, гидроизоляции, защитного слоя и приступят к асфальтированию. Срок окончания строительства – 31 июля этого года.

Отметим, что длина нового капитального моста через реку Артемовка вместе с подходами составит один километр, самой сооружения – 169 метров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]