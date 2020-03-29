В Фокино заасфальтируют временный объезд аварийного моста

АО «СПЕЦСУ» приступили к укладке асфальта на временном объезде аварийного моста на 89-м километре трассы Артем-Находка-Фокино. Параллельно дорожники готовятся к возведению нового сооружения, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как рассказал главный инженер компании Иван Зайченко, грунтовый объезд быстро приходил в негодность, в результате его приходилось постоянно грейдеровать. Это вызывало справедливые нарекания автомобилистов.

«Теперь здесь будет почти 400 метров асфальтированной дороги. Работы завершим к вечеру воскресенья, 20 сентября», - пояснил Иван Зайченко. Кроме того, по словам главного инженера, строители начали подготовку к сооружению нового моста на этом участке. В настоящее время рабочие занимаются выносом инженерных коммуникаций – электрокабелей и теплотрассы, после чего приступят к демонтажу старого моста.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]