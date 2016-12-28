Движение по мосту через реку Артемовка откроют в течение недели

На мосту в Шкотовском районе начался финальный этап строительных работ. Движение планируется открыть в течение недели, сообщают «Вести:Приморье».

В настоящее время на почти 170-метровом сооружении заканчивают укладку асфальта, заасфальтированы и подъезды к мосту.

«Сразу после этого приступим к обустройству тротуаров, установке барьеров и перильного ограждения, монтажу освещения, нанесению разметки», – рассказал главный инженер АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко.

По его словам, данные работы будут закончены до конца июля, после чего можно будет открывать движение транспорта по мосту.

«Затем приступим к демонтажу старого объездного моста, разбору строительного городка, благоустройству прилегающей территории», – добавил главный инженер компании-подрядчика.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморья напомнили, что строительство этого моста началось в августе 2019 года – старый мостовой переход был признан аварийным. Всего в этом году запланировано начать строительство не менее 10 мостов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]