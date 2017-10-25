Новости Общество Экономика

Сегодня, 17:45
 

Мост через реку Лобога открыли в Приморье

Мост через реку Лобога открыли в Приморье

Фото: Администрация Приморского края

Строители завершили возведение 72-метрового моста через реку Лобога на дороге Артем–Находка–Порт Восточный в районе поселка Смоляниново. Движение для всех видов транспорта открыто, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Строительство моста велось с июля по ноябрь 2019 года. С открытием проезда работа строителей на мосту не закончилась. Им предстоит оборудовать подходы к мосту – 200 метров до сооружения и 300 метров за ним. Это устройство тротуаров, монтаж освещения, укладка асфальта. Полностью завершить строительство объекта планируется в мае 2020 года.
 
 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести