Мост через реку Лобога открыли в Приморье

Строители завершили возведение 72-метрового моста через реку Лобога на дороге Артем–Находка–Порт Восточный в районе поселка Смоляниново. Движение для всех видов транспорта открыто, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Строительство моста велось с июля по ноябрь 2019 года. С открытием проезда работа строителей на мосту не закончилась. Им предстоит оборудовать подходы к мосту – 200 метров до сооружения и 300 метров за ним. Это устройство тротуаров, монтаж освещения, укладка асфальта. Полностью завершить строительство объекта планируется в мае 2020 года.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]