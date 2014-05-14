Мост через реку Артемовка строится с опережением графика

Возведение моста через реку Артемовка в приморском поселке Штыково идет быстрее ранее намеченных сроков на месяц, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края. К началу марта мостостроители АО «Специализированное строительное управление» завершат монтаж всех пролетных балок и приступят к бетонированию конструкций.

Как рассказал главный инженер компании Иван Зайченко, до конца февраля строители завершат изготовление на производственной базе всех 49 балок пролетного строения, закончат возведение опор и до 8 марта смонтируют все пролеты моста.

Параллельно будут вестись работы по отсыпке подходов мостового сооружения, проложена водопропускная труба. С наступлением положительных температур начнем омоноличивание пролетных строений, устройство усовершенствованной дорожной “одежды”, тротуаров, освещения и другие работы по обустройству дороги. Объект планируется сдать 31 июля 2020 года.

В работе задействованы около 30 специалистов и более 10 единиц техники – идет монтаж балок, собираются опоры, приступили к отсыпке подходов к мосту.

Как отмечают строители, проект нового моста через реку Артемовка выполнен с учетом современных нагрузок грузового транспорта и повышенных гидрологических требований.

Достичь сокращения сроков строительства компании позволяет квалифицированный персонал с большим опытом строительства автодорог и мостовых сооружений, современный парк техники, включающий в себя все необходимые машины и оборудование, начиная от бурения скважин до укладки асфальта, собственный карьер.

«Например, мостовые балки круглогодично изготавливаются на базе в Уссурийске, где есть арматурный и цех железобетонных изделий, бетонный завод и аттестованная лаборатория. На производственном участке имеются два стенда-конструктора для производства преднапряженных балок пролетных строений длиной от 18 до 24 метров, которые используется при строительстве современных мостов, транспортных развязок, путепроводов. В месяц выпускается до 20 балок подобного типа», – рассказал он.

Значительно уменьшает время строительства и новый станок с числовым программным управлением для изготовления каркасов буронабивных свай диаметром от 60 сантиметров до 1,5 метра, максимальной длиной 12 метров.

Еще одна база предприятия располагает всем необходимым для производства асфальта и бетона.

С наступлением тепла компании предстоит завершить все работы и на мосту через реку Лобога – построить тротуар, смонтировать наружное освещение и автобусные остановки.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края уточнили, что в 2020 году запланировано начать строительство девяти мостов, еще восемь мостов отремонтировать.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]