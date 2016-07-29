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Сразу три моста планируют сдать в Приморье в июне

Сразу три моста планируют сдать в Приморье в июне

Источник фото: Пресс-служба правительства Приморского края

Завершаются ремонтные работы на трех мостах в Приморье, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.

Как рассказал генеральный директор Примавтодора Алексей Ширшов, это мосты через ручей Суходол в Кировском районе, ручей Черниговка в Черниговском районе, а также аварийный мост через речку Славянка в Октябрьском муниципальном округе. 

Подъезды к мостам уже готовы, сейчас здесь идут завершающие работы. 

Всего в 2020 году АО «Примавтодор» планирует отремонтировать 11 аварийных мостов. Такие темпы ввода искусственных сооружений стали возможны благодаря значительно увеличенному финансированию дорожной отрасли в крае.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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