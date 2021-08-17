Воздушный мост на трассе к аэропорту Владивостока открыт для пешеходов

Строители завершили возведение 40-метрового воздушного пешеходного перехода на четвертом километре трассы на подъезде к аэропорту Владивостока. Запуск виадука позволит снизить риск ДТП на этом участке дороги, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как рассказали специалисты компании-подрядчика, АО «СПЕЦСУ», пешеходный переход выполнен из современных материалов и оснащен лифтами для маломобильных граждан.

«Все строительные работы закончены и виадук открыт для пешеходов», – добавили в компании.

Как отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, данный участок является местом концентрации ДТП, поэтому эксплуатация нового сооружения должна снизить число наездов на пешеходов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]