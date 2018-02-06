На подъезде к аэропорту Владивостока появится новый виадук

Виадук протяженностью более 40 метров начали строить на 4-м километре автодороги на подъезде к аэропорту Владивостока, сообщают «Вести:Приморье». Сооружение позволит сократить количество ДТП на данном участке.

Сейчас подрядчики приступают к бурению скважин под опоры, после чего установят их каркасы и приступят к бетонированию, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

«Параллельно занимаемся изготовлением самой балки, которую и установим на опоры. Также виадук оснастим лифтами для маломобильных граждан», – уточнил главный инженер АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко, добавив, что объект сдадут до конца этого года.

Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, данный участок является местом концентрации ДТП и новое сооружение позволит снизить число наездов на пешеходов.

«Всего в этом году на региональных дорогах выполнят мероприятия по ликвидации очагов аварийности на 54 участках. В основном, это установка светофоров, барьерных ограждений», – уточнили в ведомстве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]