На стратегически важном участке дороги раньше срока восстановили движение

Работы на участке дороги Осиновка - Рудная пристань завершились спустя 5 месяцев. Движение восстановлено на 100%. Отмечу, что эта дорога на самом деле является стратегически важной артерий, ведь это единственный путь к северным районам края. На отрезке почти в 2,5 километра рабочие уложили новый асфальт, обустроили тротуары и автобусные остановки. И все это на месяц раньше намеченного срока.

Николай Дергачев, руководитель филиала «Арсеньевский»: «Напомню, Приморье уже второй год участвует в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его цель – увеличить к 2024 году долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям. Это должно, во-первых, разгрузить некоторые артерии, во-вторых, сократить количество ДТП. Уже в этом месяце в Приморье должны сдать ещё два дорожных участка. Это участок «Раздольное - Хасан» протяженностью 7,5 км и Артем - Находка - Порт Восточный – 5,5 км.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]