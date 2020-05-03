Ремонт дорог в Приморье по нацпроекту БКАД завершен на 90% в этом году

Приморские дорожники наносят последние штрихи на объектах, вошедших в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в крае в план ремонта этого года попали почти 60 объектов, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Завершено асфальтирование участков дорог на подъезде к аэропорту Владивостока, к поселку Тавричанка, на «шаморовской» трассе, дороге Артем–Находка между Штыково и Шкотово.

Сейчас наносится разметка, устанавливают знаки, автобусные остановки.

АО «Примавтодор» участвует в нацпроекте БКАД по трем направлениям. Первый объект – автомобильная дорога Осиновка–Рудная Пристань на участке 134-136 километры. Работы на данном участке выполнены на 85% – уложено асфальтобетонное покрытие, завершается устройство водопропускной трубы и пешеходных тротуаров в селе Варфоломеевка Яковлевского района. Срок окончания работ по контракту – 1 ноября.

Второй объект – автомобильная дорога Раздольное–Хасан общей протяженностью 7,5 километра. Работы по данному объекту также завершат до 1 ноября.

«До 1 ноября завершим и участок дороги Артем–Находка–Порт Восточный протяженностью 5,5 километров, находящийся в районе поселка Врангель», – добавил глава предприятия Алексей Ширшов.

В завершающей стадии также работы на муниципальных дорогах во Владивостоке, Артеме, Надеждинском и Шкотовских районах. Благодаря экономии по торгам удалось включить в ремонт еще несколько улиц.

По словам специалистов министерства транспорта и дорожного хозяйства, в настоящий момент объем выполнения работ по нацпроекту превышает 90%.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]