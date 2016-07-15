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На трассе в Кавалеровском районе начался ремонт дороги

На трассе в Кавалеровском районе начался ремонт дороги

Специалисты АО «Примавтодор» заменят асфальт на 308-м километре трассы в Кавалеровском районе. Текущий ремонт дорог начался и на других участках, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Запуск производства асфальтобетона после зимнего периода позволил предприятию приступить к ямочному ремонту в полную силу. Так, в Кавалеровском районе на автомобильной дороге Осиновка–Рудная Пристань меняют верхний слой асфальта – обновлению подлежат 7 тысяч квадратных метров полотна.

«На этом участке дороги слой износа не менялся очень давно. Работы завершим к концу следующей недели», – обозначил главный инженер филиала «Северный» АО «Примавтодор» Евгений Игуменов.

Также специалисты филиала проводят ямочный ремонт в поселке Ольгинский, на участке дороги Кавалерово–Хрустальный и с понедельника приступят к работам на 245-м километра дороги Осиновка–Рудная Пристань.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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