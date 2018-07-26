Дорогу на Тавричанку отремонтируют к августу

В завершающую стадию входит ремонт первого двухкилометрового участка дороги к поселку Тавричанка Надеждинского района Приморского края, выполняемого в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего до августа дорожники капитально отремонтируют шесть километров на этом направлении, - сообщает "Вести: Приморье".

Данная дорога давно требовала капитального ремонта, текущий ямочный кардинально не менял ситуацию, вызывая справедливые нарекания жителей.

«Во многих местах образовались пучины грунта, и без его замены на “скальник” добиться качественных изменений было невозможно. Поэтому на проблемных участках убрали “уставший” грунт, отсыпали скальным, щебнем, утрамбовали катками, уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия, теперь укладываем нижний слой асфальта», – рассказал главный инженер АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко.

Также дорожники сделали планировку откосов, устройство водоотводных канав, смонтировали автобусные павильоны,- сообщает пресс-служба правительства Приморья.

Продолжается ремонт и на других объектах, включенных в нацпроект на этот год, а работы на участке к аэропорту Владивостока почти завершены – сейчас дорожники наносят разметку и устанавливают знаки.

Напомним, Приморье второй год участвует в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его цель – увеличение в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, – не менее чем до 50%, снижение доли автодорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, на 10% по сравнению с 2017 годом, снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом, доведение во Владивостокской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 85%.

В этом году в Приморье отремонтируют более 83 километров дорог, из них около 39 километров дорог регионального значения, на реализацию проекта из бюджетов всех уровней направлено более 1,7 миллиарда рублей.

Вместе с представителями власти контролировать ход работ на объектах и давать свои предложения будут общественные наблюдатели из числа жителей муниципалитетов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]