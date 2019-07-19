Работы по нацпроекту «БКАД» идут на 25 объектах в Приморье

Подрядчики приступили к ремонту 25 дорожных объектов в шести муниципалитетах Приморского края, запланированных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, сейчас рабочие и техника ликвидируют «пучины», устанавливают водопропускные трубы, меняют бордюры, фрезеруют старый асфальт и укладывают новый.

«Степень выполнения работ на объектах разная – от 5 до 40% от плана, несмотря на то, что к ремонту приступили в начале апреля», – пояснили в ведомстве.

Например, на подъезде к аэропорту Владивостока специалисты АО «СПЕЦСУ» приступили к укладке нижнего слоя покрытия «дорожной одежды», также им предстоит нанести разметку и установить дорожные знаки.

В министерстве отметили, что в этом году контракты на работы по нацпроекту разыграны одни из первых, что позволило подрядчикам приступить к ремонту дорог сразу с наступлением тепла.

Приморье второй год участвует в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его цель – увеличение в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, – не менее чем до 50%, снижение доли автодорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, на 10% по сравнению с 2017 годом, снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом, доведение во Владивостокской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 85%.

В этом году в Приморье отремонтируют более 83 километров дорог, из них около 39 километров дорог регионального значения, на реализацию проекта из бюджетов всех уровней направлено более 1,7 миллиарда рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]