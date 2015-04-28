Жители Приморья становятся общественными наблюдателями

Более 40 жителей Приморья стали общественными наблюдателями за ходом реализации в крае национальных проектов. Представителям разных возрастов и профессий предстоит принять участие в приемке различных социальных объектов и оценить качество выполненных мероприятий по повышению уровня жителей региона, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

Как отмечают в краевом департаменте информационной политики, прием заявок проходил в течение месяца – заявить свою кандидатуру на общественного наблюдателя мог любой житель Приморья. По его завершении комиссия, состоящая из руководителей нескольких департаментов Администрации региона, отобрала представителей из 20 муниципалитетов.

«В Администрацию края пришли сотни заявок от неравнодушных жителей региона, которые выразили готовность принять участие в общественном контроле. Успешно прошли отбор 44 человека – это приморцы разных возрастов и профессий из Владивостока, Большого Камня, Арсеньева, Лесозаводска, Шкотовского, Хасанского, Пожарского и других районов. Рассчитываем, что они смогут дать качественную обратную связь о мероприятиях нацпроектов», – отметили в департаменте.

В этом году представители «общественного контроля» смогут самостоятельно оценить эффективность реализации пяти региональных проектов – составляющих нацпроекты: «Спорт – норма жизни» (нацпроект «Демография»), «Дорожная сеть» (нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги«), «Оказание первичной медико-санитарной помощи» (нацпроект «Здравоохранение»), «Современная школа» (нацпроект «Образование») и «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей до 3 лет» (нацпроект «Демография»). А именно – как отремонтированы дороги, установлены фельдшерско-акушерские пункты и спортплощадки, строятся школы и детские сады.

В департаменте проектного управления Приморья сообщили, что в муниципалитетах определены сотрудники, ответственные за взаимодействие с наблюдателями. Планируется, что до 13 декабря будут организованы их совместные выезды на объекты.

Кроме этого, наблюдатели смогут присутствовать на рабочих совещаниях муниципального и краевого уровня и вносить свои предложения.

По мнению специалистов, запуск нового механизма общественного контроля позволит повысить эффективность и прозрачность работы органов власти, а также рассказать как можно большему числу людей о том, что такое нацпроекты и для чего они нужны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]