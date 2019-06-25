Почти 180 объектов по нацпроектам запланировано создать в Приморье в 2021 году

Почти 180 объектов по национальным проектам запланировано создать на территории Приморья в 2021 году - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на правительство края. Однако этот перечень неокончательный, по ряду объектов решения еще принимаются на федеральном уровне. Об этом заявила председатель Правительства Приморья Вера Щербина в ходе пресс-конференции во вторник, 15 декабря.

По данным Правительства Приморья, на сегодняшний день планируется создание 177 объектов по восьми национальным проектам: «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Культура», «Производительность труда и поддержка занятости».

Работы будут вестись в 29 муниципальных образованиях.

«Речь идет именно об объектах – помимо них по каждому из 12 реализуемых в крае национальных проектов проводятся мероприятия, направленные на улучшение качества жизни приморцев. Представленный список – это неполный перечень, он будет расширяться, так как по ряду объектов решения на федеральном уровне еще принимаются», – подчеркнула Вера Щербина.

Отметим, после утверждения итогового перечня будет сформирована карта объектов, которую разместят в специализированном разделе о национальных проектах на сайте Правительства Приморского края.

Напомним, всего в Приморье сегодня реализуются 52 региональных проекта, которые затрагивают все сферы жизни людей и соответствуют 13 национальным проектам, разработанным по Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]