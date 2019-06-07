Эпидемия COVID-19 не отразится на финансировании нацпроектов в 2021 году

Финансирование затрат на достижение национальных целей остается в приоритете – на реализацию региональных проектов из федерального бюджета на 2021 год направлено почти на 500 миллионов больше, чем в текущем. Об этом во вторник, 15 декабря, заявила председатель Правительства Приморья Вера Щербина на пресс-конференции, посвященной итогам реализации национальных проектов в крае.

Отвечая на вопрос, сократилось ли финансирование проектов на 2021 год из-за эпидемии коронавируса, первый замглавы подчеркнула, этого направления политики региона секвестр не коснулся, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Таким образом, на реализацию региональных проектов из федерального бюджета на 2021 год выделено 10,4 миллиарда рублей. В 2020 году размер суммы составил 9,9 миллиарда рублей. Всего в консолидированном бюджете края в следующем году на эти цели предусмотрят 18,4 миллиарда рублей.

«Мы ни рубля не сняли с национальных проектов, находим другие возможности, в том числе получили федеральную помощь. Все, что касается национальных проектов, находится под государственной защитой», – сказала Вера Щербина.

Она также отметила, что на борьбу с коронавирусной инфекцией в Приморье направлено уже более 14,5 миллиардов рублей. Средства идут на доплаты медицинским работникам, приобретение расходных материалов и лекарств.

Напомним, всего в Приморье сегодня реализуются 52 региональных проекта, которые затрагивают все сферы жизни людей и соответствуют 13 национальным проектам, разработанным по Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]