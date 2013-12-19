150 млрд не успели потратить власти в прошлом году

Министерство финансов опубликовало предварительные данные об исполнении расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 января 2020 года, сообщает «Вести: Приморье».

Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году исполнены лишь на 91,4%. Власти не успели потратить 150 млрд рублей.

Всего на нацпроекты в прошлом году было заложено 1,75 трлн рублей, но израсходовано было 1,6 трлн. По части исполнения расходов лидируют нацпроекты «Культура» (99%) и «Наука» (99,1%). В аутсайдерах по этому же показателю — «Экология» (66,3%, 36,9 млрд рублей из 55,6 млрд заложенных) и «Цифровая экономика» (73,3%, 73,8 млрд из 100,7 млрд), отмечается на сайте ведомства.

Что касается более дорогих нацпроектов, на «Демографию» потратили 498,3 млрд рублей вместо 522 (95,5%), на комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры — 306,1 млрд вместо 347,8 млрд (88,%), а на «Здравоохранение» — 157,1 млрд из 160,3 доступных (98%).

Отметим, законом предусмотрена возможность переноса остатков неиспользованных бюджетных средств на реализацию национальных проектов в 2019 году на финансовое обеспечение соответствующих целей в 2020 году. Соответствующие решения принимаются президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, посредством утверждения запросов на изменение паспортов национальных проектов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]