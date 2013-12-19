Новости Общество Экономика

Сегодня, 14:31
 

150 млрд не успели потратить власти в прошлом году

150 млрд не успели потратить власти в прошлом году

Фото: pixabay.com

Министерство финансов опубликовало предварительные данные об исполнении расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 января 2020 года, сообщает «Вести: Приморье».

Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году исполнены лишь на 91,4%. Власти не успели потратить 150 млрд рублей.

Всего на нацпроекты в прошлом году было заложено 1,75 трлн рублей, но израсходовано было 1,6 трлн. По части исполнения расходов лидируют нацпроекты «Культура» (99%) и «Наука» (99,1%). В аутсайдерах по этому же показателю — «Экология» (66,3%, 36,9 млрд рублей из 55,6 млрд заложенных) и «Цифровая экономика» (73,3%, 73,8 млрд из 100,7 млрд), отмечается на сайте ведомства.

Что касается более дорогих нацпроектов, на «Демографию» потратили 498,3 млрд рублей вместо 522 (95,5%), на комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры — 306,1 млрд вместо 347,8 млрд (88,%), а на «Здравоохранение» — 157,1 млрд из 160,3 доступных (98%).

Отметим, законом предусмотрена возможность переноса остатков неиспользованных бюджетных средств на реализацию национальных проектов в 2019 году на финансовое обеспечение соответствующих целей в 2020 году. Соответствующие решения принимаются президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, посредством утверждения запросов на изменение паспортов национальных проектов.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести