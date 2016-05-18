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МРОТ вырастет в 2020 году

МРОТ вырастет в 2020 году

Фото: Петрозаводск сегодня

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2020 года, - сообщает "Вести Приморье".

Законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2020 года в сумме 12 130 рублей в месяц. Повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2019 года 11 280 рублей в месяц составит 850 рублей (рост на 7,5%).

Повышение коснется 3,2 млн работников. На реализацию закона в бюджетном секторе потребуется 20,9 млрд рублей (5,8 млрд рублей для федеральных бюджетников и 20,9 млрд рублей — для региональных).

В последний раз МРОТ повышали в декабре 2018 года на 117 руб.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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