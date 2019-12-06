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Минимальный размер оплаты труда увеличится

Минимальный размер оплаты труда увеличится

Депутаты поддержали законопроект об увеличении МРОТ. Минимальный размер оплаты труда со следующего года увеличится на 850 рублей

Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект о повышении со следующего года уровня минимального размера оплаты труда, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Государственную Думу ФС РФ.

Законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2020 г. в сумме 12 130 руб. в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума за 2-й квартал 2019 года. Таким образом повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2019 г. 11 280 рублей в месяц составит 850 рублей (рост на 7,5%).

Также законопроектом предусматривается, что ежегодно устанавливаемый с 1 января МРОТ может быть не только равен величине прожиточного минимума за 2-й квартал предыдущего года, но может и превышать эту величину, что также уже предусмотрено Трудовым кодексом РФ.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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