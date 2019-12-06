Минимальный размер оплаты труда увеличится
Депутаты поддержали законопроект об увеличении МРОТ. Минимальный размер оплаты труда со следующего года увеличится на 850 рублей
Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект о повышении со следующего года уровня минимального размера оплаты труда, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Государственную Думу ФС РФ.
Законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2020 г. в сумме 12 130 руб. в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума за 2-й квартал 2019 года. Таким образом повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2019 г. 11 280 рублей в месяц составит 850 рублей (рост на 7,5%).
Также законопроектом предусматривается, что ежегодно устанавливаемый с 1 января МРОТ может быть не только равен величине прожиточного минимума за 2-й квартал предыдущего года, но может и превышать эту величину, что также уже предусмотрено Трудовым кодексом РФ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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