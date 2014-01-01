В Приморье вырос минимальный размер оплаты труда

С 1 января 2020 года сумма минимального размера оплаты труда установлена Федеральным законом от 27.12.2019 года № 463-ФЗ в размере 12130 рублей, что на 850 рублей больше предыдущей величины, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Приморскстат.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – это законодательно установленный минимум оплаты труда в месяц. В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации заработная плата работника любой организации не может быть меньше МРОТ. В настоящее время он применяется для регулирования размеров оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам и других целей обязательного социального страхования.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]