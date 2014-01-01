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Медведев: МРОТ увеличится на 850 рублей

Медведев: МРОТ увеличится на 850 рублей

Фото: raszp.ru

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2020 году увеличится на 850 рублей и составит 12 130 рублей, сообщил премьер РФ Дмитрий Медведев, - передают "Вести: Приморье" со ссылкой на Интерфакс.

Правительство РФ на заседании в четверг рассматривает проект закона о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2020-2022 годов, а также законопроект о повышении МРОТ.

"Мы ежегодно устанавливаем МРОТ в размере 100% прожиточного минимума. В соответствии с этим механизмом МРОТ увеличится на 850 рублей и составит 12 130 рублей", - сказал Медведев.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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