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Почти 40 миллиардов рублей получит Приморский край из федерального бюджета на 2020 год

Почти 40 миллиардов рублей получит Приморский край из федерального бюджета на 2020 год

Беспрецедентное финансирование на 2020 год из федерального бюджета получит Приморье – почти 40 миллиардов рублей. По информации краевой администрации, сумма неокончательная – в течение года в регион могут быть направлены дополнительные средства на реализацию национальных проектов и стратегически важных для края задач.

По словам врио вице-губернатора Константина Шестакова, в бюджете 2019 года на реализацию проектов социальной сферы, поддержку приморцев, строительство объектов инфраструктуры и прочие расходы предусмотрели колоссальную сумму из федерального бюджета – 38,3 миллиарда рублей.

«Эта сумма на 8 миллиардов больше, чем в 2018 году. Динамика последних лет показывает, что год от года финансирование из федерального центра становится все больше – это значит, что региону придают огромное значение. В целом, сравнивая показатели, например, пятилетней давности, в этом году мы получили на 16 миллиардов больше. Это достойные показатели», – отмечает он.

Замглавы Приморья особо подчеркнул, что в 2020 году объем финансирования из федерального бюджета еще больше увеличится – край получит 39 миллиардов рублей.

«Суммы неокончательные. В течение года рассчитываем получить дополнительные средства на реализацию национальных проектов и решение других стратегически важных для региона задач – работаем в этом направлении», – добавил Константин Шестаков.
 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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