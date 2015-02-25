Почти 40 миллиардов рублей получит Приморский край из федерального бюджета на 2020 год

Беспрецедентное финансирование на 2020 год из федерального бюджета получит Приморье – почти 40 миллиардов рублей. По информации краевой администрации, сумма неокончательная – в течение года в регион могут быть направлены дополнительные средства на реализацию национальных проектов и стратегически важных для края задач.

По словам врио вице-губернатора Константина Шестакова, в бюджете 2019 года на реализацию проектов социальной сферы, поддержку приморцев, строительство объектов инфраструктуры и прочие расходы предусмотрели колоссальную сумму из федерального бюджета – 38,3 миллиарда рублей.

«Эта сумма на 8 миллиардов больше, чем в 2018 году. Динамика последних лет показывает, что год от года финансирование из федерального центра становится все больше – это значит, что региону придают огромное значение. В целом, сравнивая показатели, например, пятилетней давности, в этом году мы получили на 16 миллиардов больше. Это достойные показатели», – отмечает он.

Замглавы Приморья особо подчеркнул, что в 2020 году объем финансирования из федерального бюджета еще больше увеличится – край получит 39 миллиардов рублей.

«Суммы неокончательные. В течение года рассчитываем получить дополнительные средства на реализацию национальных проектов и решение других стратегически важных для региона задач – работаем в этом направлении», – добавил Константин Шестаков.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]