В крае появится чистая вода за деньги из федерального бюджета

Приморье получит дополнительное финансирование на модернизацию систем водоснабжения, сообщает ообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

На реализацию национального проекта «Экология» и его региональной составляющей «Чистая вода» в 2020 году Приморский край получит дополнительное финансирование из федерального бюджета. Об этом стало известно на совещании о ходе реализации нацпроектов под председательством Министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева, проходившем в Якутске в среду, 27 ноября. В мероприятии приняла участие врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко.

По словам замглавы края, многие регионы из-за отсутствия готовых проектов реконструкции водопроводной инфраструктуры отказываются от федерального финансирования.

«Приморье же ежегодно направляет средства из краевого бюджета на создание проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения. И такие проекты на сумму более 500 миллионов рублей уже есть, поэтому край заявился на это финансирование», – пояснила Елена Пархоменко.

Врио вице-губернатора подчеркнула, что по инициативе Олега Кожемяко в 2019 году средства были направлены именно на проектирование объектов водоснабжения, чтобы в последующие годы сосредоточить силы на строительстве.

Елена Пархоменко напомнила, что в 2019-21 годах будут запроектированы 18 объектов водоснабжения – водопроводов, станций водоочистки и обезжелезивания.

«Дополнительное финансирование позволит увеличить объемы строительства и реконструкции объекты водоснабжения в городах и районах Приморья, тем самым обеспечить качественной водой приморцев», – обозначила замглавы региона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]