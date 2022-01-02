Очистные сооружения запустили в приморском Арсеньеве

По национальному проект «Жилье и городская среда» введены в эксплуатацию очистные сооружения на реке Дачная в Арсеньеве. Это позволит обеспечить весь городской округ чистой водой, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Правительства Приморского края.

Очистные строили два года. За это время смонтированы резервуары чистой воды и оборудование, проложены сети, построены вспомогательные помещения.

«Объект очень нужный для Арсеньева, но и не менее сложный, что не позволило его сдать в 2020 году. Сейчас строительство завершено, и арсеньевцы могут получать чистую воду», – пояснила заместитель председателя Правительства Приморья Елена Пархоменко.

Она рассказала, что до этого вода поступала из водохранилища неочищенной. Сейчас предусмотрена очистка, которая позволит не только убрать механические компоненты, но и обезжелезивать воду.

По словам Елены Пархоменко, в 2021 году завершены работы еще на двух крупных объектах, включенных в нацпроект. Это водоводы в Зарубино и Славянке. Продолжается строительство второй очереди водовода Камень-Рыболов – Астраханка, очистных сооружений в селе Камень-Рыболов Ханкайского округа, станции обезжелезивания и резервуаров чистой воды в поселке Пограничный, водозабора для водоснабжения населенных пунктов Губерово и Новостройка Пожарского района. Проводятся работы по реконструкции центрального водовода села Хороль и системы водоснабжения села Покровка Октябрьского округа.

«Все эти мероприятия улучшат качество воды для десятков тысяч потребителей. За годы реализации национального проекта, краевой программы “Чистая вода” качественная вода появилась у жителей более 20 населенных пунктов», – заявила зампред Правительства региона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]