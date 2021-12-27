Полигон бытовых отходов модернизировали во Владивостоке

Во Владивостоке модернизировали комплекс по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов, - сообщает "вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В течение 2021 года на полигоне выполнен целый комплекс мероприятий. Обустроена дополнительная площадка для отходов, отремонтированы очистные сооружения, а именно проведены работы по улавливанию фильтрата воды, идущей с полигона и попадающей в Уссурийский залив, смонтированы очистные модули, обустроены пруды-отстойники. Именно экологическое состояние комплекса вызвало критику главы Приморья во время его рабочей поездки на объект в июне.

«Сейчас оборудование смонтировано и проходит пусконаладку, набирается штат сотрудников. Очистные полностью соответствуют всем необходимым требованиям и нормам», – доложила заместитель председателя Правительства Приморского края Елена Пархоменко.

Модернизировали и производственную линию мусоросортировочного завода, установив оборудование для дробления стекла и прессовки алюминиевых банок. Закуплена также дополнительная техника для транспортировки отходов, запущена в эксплуатацию мобильная дробильная установка для измельчения крупногабаритных отходов. Все это позволит увеличить объем переработки мусора до 80%, тем самым уменьшить их захоронение.

По словам Олега Кожемяко, задачу по модернизации полигона, а особенно по улучшению его экологической обстановки министерство ЖКХ вместе с Приморским экологическим оператором выполнили.

«Следующим этапом должно стать прекращение оставшихся стоков в бухту Золотой рог. Этим мы сейчас продолжаем заниматься. В течение следующего года эта задача должна быть выполнена», – заявил губернатор.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]