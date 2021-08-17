Комплекс утилизации отходов построят в Пожарском районе Приморья

В Лучегорске построят полигон для утилизации бытовых отходов. Объект прошел все необходимые экспертизы, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как рассказала заместитель председателя Правительства Приморья Елена Пархоменко, проект уже прошел госэкспертизу, подобран и участок, где расположится объект.

«Уже есть инвестор, готовый начать строительство полигона. Этот объект вместе с мусоросортировочной станцией, которая запущена в работу, станет комплексом по сортировке и утилизации отходов не только для Пожарского, но и Красноармейского района», – уточнила Елена Пархоменко.

Она пояснила, что сейчас отходы из этих муниципалитетов возят на полигон в Кировском районе. С запуском же современного полигона в Лучегорске значительно сократится транспортное «плечо» для перевозчиков отходов.

«Будущий полигон будет отвечать всем необходимым экологическим требованиям, на нем подлежат утилизации те отходы, которые останутся после сортировки вторсырья на мусоросортировочном комплексе», – подчеркнула зампред Правительства региона.

Напомним, переход на раздельный сбор отходов – одна из целей национального проекта «Экология». Он предусматривает, что к 2024 году в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов в Приморском крае доля ТКО, направленных на утилизацию, будет составлять до 13%, а в обработку – до 60%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]