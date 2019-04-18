Современный мусоросортировочный комплекс начал работу в Приморье

В поселке Ярославский Хорольского округа начал работу современный мусоросортировочный комплекс, сообщают «Вести:Приморье». В открытии линии в понедельник, 1 июня, приняла участие заместитель председателя Правительства Приморья Елена Пархоменко. Еще два аналогичных комплекса готовятся к запуску в Дальнереченском и Пожарском районах.

Новая мусоросортировочная станция будет сортировать стекло, бумагу, картон, ПЭТ, пластик, алюминиевые и жестяные банки и отправляться на специализированные предприятия для переработки. Для обеспечения полного цикла работы объекта создано 10 рабочих мест. Опасные отходы, такие как батарейки, электроприборы, лампочки, градусники, будут вывозить на соответствующие заводы по утилизации, оставшиеся отходы – «хвосты» – в прессованном виде – захораниваться на полигоне в Уссурийске, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

«Благодаря таким комплексам снижается нагрузка на полигоны. Механизм мусоросортировочной станции прост – все отходы привозят на площадку, ТКО по контейнерной ленте поступают в сортировочную кабину, далее в ручном режиме мусор отделяют на полезные фракции, опасные и пищевые отходы», – пояснил первый заместитель директора КГУП «ПЭО» Сергей Лазарев.

Он добавил, что комплекс будет обслуживать весь Хорольский муниципальный округ, часть Черниговского и Михайловского районов. Мощность объекта – 10 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год.

По словам Елены Пархоменко, подобный комплекс первый, но не последний в Приморье.

«Если не считать мусоросортировочное предприятие во Владивостоке, сегодня открылся первый мобильный сортировочный комплекс в крае. Всего в этом году в Приморье будут действовать четыре таких станции – помимо поселка Ярославский еще в Дальнереченском и Пожарском районах, место для четвертой еще выбирают. Сейчас активно идет монтаж оборудования комплекса по сортировке ТКО в Лучегорске», – отметила Елена Пархоменко.

Зампред подчеркнула, что строительство таких объектов – мероприятия национального проекта «Экология», предусматривающего, что к 2024 году в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов доля ТКО, направленных на утилизацию, будет составлять до 13%, а в обработку – до 60%.

Параллельно созданию таких комплексов в Приморье будет внедряться раздельный сбор мусора – в ближайшее время начнется установка мусорных контейнеров для различных видов ТКО.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]