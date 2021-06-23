Системами мониторинга воздуха и подземных вод оснастят мусороперерабатывающий комплекс в Приморье

Комплекс по утилизации твердых коммунальных отходов, который планируется построить в Надеждинском районе Приморья, оборудуют системой мониторинга воздуха и подземных вод. Это позволит обеспечить экологическую безопасность предприятия, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как рассказал первый замдиректора КГУП «Приморский экологический оператор» Сергей Лазарев, новый комплекс будет соответствовать самым высоким экологическим стандартам, чтобы исключить возможность загрязнения окружающей среды.

«Для этого компания-инвестор смонтирует современную комплексную систему, которая сможет отслеживать возможные риски попадания вредных веществ в почву, а дальше в подземные воды. Аналогичный мониторинг будет вестись и за воздухом вблизи комплекса», – пояснил Сергей Лазарев.

Он добавил, что сейчас потенциальный инвестор определяет наиболее оптимальное оборудование для будущего объекта, после чего оно пройдет всю необходимую экспертизу. Подобные системы мониторинга уже эффективно работают в ряде регионов России.

По словам заместителя председателя Правительства Приморья Елены Пархоменко, экологическая безопасность подобного производства – главное условие, которое ставится инвесторам.

«Наша задача сделать не очередную свалку, куда начнут свозить отходы, закапывая в землю, кое-как сортируя. Но, в конечном счете, через некоторое время снова встанет вопрос рекультивации и поиск новых площадей под мусор. Цель проекта, который планируется реализовать в Надеждинском районе, – создать современное, экологически безопасное производство, которое позволит решить проблему утилизации отходов и в то же время будет приносить прибыль инвестору», – подчеркнула зампред Правительства края.

Напомним, для строительства мусоросортировочного полигона в Надеждинском районе Приморья планируется заключить концессионное соглашение с компанией-инвестором. Этот комплекс примет весь объем ТКО, образующийся во Владивостокском, Артемовском городских округах и Надеждинском районе, и станет альтернативой существующему полигону на Холмистой, мощности которого практически исчерпаны. Разместить объект планируется на земельном участке, удаленном от населенного пункта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]