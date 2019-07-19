Современные контейнеры для мусора установят в Приморье

До конца года современные контейнеры для вторсырья появятся во Владивостоке, Артеме и Надеждинском районе. Всего будет закуплено 1000 баков за счет краевой субсидии, сообщают «Вести:Приморье».

Как рассказал заместитель директора КГУП «Приморский экологический оператор» Сергей Лазарев, раздельный (дуальный) сбор отходов предполагает два потока – разделение на вторсырье и то, что непригодно для переработки.

«В контейнер для вторсырья помещаются перерабатываемые сухие отходы – стекло, металл, бумага, некоторые виды пластика. Второй контейнер предназначен для смешанных отходов, пищевых, грязной тары и упаковки, которую нельзя очистить. Для простоты и ясности “что, куда кидать”, на каждом баке разместят иллюстрации, дополнительно, будет проведена разъяснительная работа с администрацией районов и управляющими организациями», – пояснил Сергей Лазарев.

По его словам, определены «пилотные» территории для дуальной системы – это Владивосток, Артем и Надеждинский район. Далее регоператор поставит контейнеры для вторсырья в Дальнереческом и Пожарском районах, Хорольском округе, то есть там, где есть мусоросортировочные комплексы, отметили в пресс-службе правительства Приморского края.

«Внедрение раздельного сбора на территории края будет происходить постепенно. Наша главная задача – снизить процент захоронения твердых коммунальных отходов, сейчас по краю эта цифра колеблется в пределах 97%, следовательно, сортируется всего 3%. За счет внедрения дуального сбора на постоянной основе планируем достичь до 15% сортировки ТКО», – подчеркнул замдиректора предприятия.

Также он напомнил, что в Приморье уже более двух лет существует движение за раздельный сбор мусора, чуть меньше года во Владивостоке работает пункт приема вторсырья. С ноября 2019 года его посетили 6 637 человек, при том, что принимают отходы всего один день в неделю. Очередной прием вторичного сырья прошел 4 июля, за несколько часов собрали более 3 тонн отсортированных отходов.

Как подчеркнула заместитель председателя Правительства Приморья Елена Пархоменко, переход на раздельный сбор отходов, увеличение доли перерабатываемого мусора – задачи национального проекта «Экология». Он предусматривает, что к 2024 году в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов доля ТКО, направленных на утилизацию, будет составлять до 13%, а в обработку – до 60%.

«Да, можно сказать, что край долго подходит к началу запуска раздельного сбора мусора, но на это есть и свои причины, одна из которых – подготовить к этому, прежде всего, население, управляющие компании. И проведение акций по раздельному сбору отходов, открытие такого пункта показало, что приморцы готовы к переходу на новую систему», – прокомментировала зампред Правительства региона.

Елена Пархоменко добавила, что сейчас идет работа с управляющими компаниями, бизнесом для того, чтобы и они были заинтересованы в работе по раздельному сбору отходов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]