Во Владивостоке на территории бывшего мусоросжигательного завода возобновились работы. Только на этот раз отходы не сжигают, а сортируют. Раздельный сбор мусора среди приморцев сегодня набирает популярность. На таких акциях люди могут избавиться от старой макулатуры, стекла, пластика и даже электроприборов.

Виктория Сатдарова, корреспондент: «Порядка трех тонн отходов планируют сегодня собрать в рамках акции «Раздельный сбор мусора». На первый взгляд это может показаться просто свалкой, но при грамотной сортировке из отходов могут получиться бытовые предметы, одежда и даже электроэнергия, но без нашей помощи здесь не обойтись!»

Во Владивостоке второй раз прошла акция по раздельному сбору мусора. Пенсионеры, молодые мамочки и даже школьники - порядка семисот человек не остались равнодушными к глобальной экологической проблеме.

Сергей Лазарев, и.о. первого заместителя КГУП «Приморский экологический оператор»: «Мы приучаем население бережно относится к нашей природе. Соответственно все отходы, которые приносят люди, это пластик, бумага, стекло, алюминиевая банка, все эти отходы поступят на объекты «Приморского экологического оператора» и будут отсортированы, подготовлены для дальнейшей глубокой переработки».

Около 750 тонн твердых бытовых отходов поступает на сортировочное предприятие во Владивостоке, мощности комплекса рассчитаны только на 60% от этого количества. Однако сегодня идёт процесс модернизации, сменяется оборудование, в ближайшее время все 100% поступающего мусора будет сортироваться.

Опыт и знания в переработке отходов дальневосточная столица перенимает у специалистов Японии. От глобального бедствия до полной утилизации за последние 30 лет Стране восходящего солнца удалось кардинально изменить экологическую ситуацию.

Хидаки Тосифуми, вице-консул Генерального консульства Японии в Приморском крае: «В Японии нам не приходится куда-то идти, приезжать с раздельно-собранным мусором, у нас есть баки для раздельного сбора мусора прямо возле дома. Мы выходим на улицу и можем прямо около дома сортировать мусор. 30 лет назад у нас была такая пропаганда, мы организовывали такие же места, но система изменилась. Это хорошее начало для внедрения системы раздельного сбора мусора».

Сдача стеклотары, макулатуры, металлолома — в основу предстоящих изменений также лег опыт использования вторсырья в СССР. В начале 2020 года в России вступит в силу мусорная реформа, которая закрепит раздельный сбор отходов на законодательном уровне. Помимо сегодняшней акции региональный оператор планирует провести ряд мероприятий, и те, кому нововведения будут по душе, получат дополнительные бонусы.

Сергей Юрьевич Лазарев, и.о. первого заместителя КГУП «Приморский экологический оператор»: «Как сказал губернатор, нужно давить не только на социальный аспект, но и на экономический. Наказывать рублем тех, кто не сортирует мусор, и давать льготные тарифы тем домам, ТСЖ, управляющим компаниям, кто внедрили систему раздельного мусора».

Сюрпризы ждали добровольцев акции уже сегодня. Билеты на спортивный матч, в театр или цирк — каждый мог принять участие в лотерее и получить приятный подарок. Пока мероприятия по раздельному сбору мусора носят скорее разовый характер. Но как воспитать привычку, чтобы сортировка отходов из акции превратилась в модный тренд.

Наталья Штуковоная, участница акции: «Говорить об этом как можно больше, говорить об этом чаще, чтобы медийные личности говорили об этом, чтобы была пропаганда такого образа жизни. Это не просто раз в месяц пришёл и сдал, это должно происходить в сознании человека».

По статистике на каждого россиянина приходится по 400 килограммов отходов. Семья из четырех человек выбрасывает за год порядка 150 килограммов пластмассы, 100 килограммов макулатуры и около 1000 стеклянных бутылок. Только 10 процентов отходов в России сортируется. Согласно национальному проекту «Экология» к 2024 году эта цифра приблизится к 60.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]