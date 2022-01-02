Почти 550 тонн мусора вывезли во Владивостоке в первый день 2022 года

1 января транспортные компании вывезли из жилых кварталов дальневосточной столицы почти 550 тонн коммунальных отходов – это на 20% больше, чем в обычные дни. В период новогодних праздников Приморский экологический оператор (ПЭО) направил дополнительную технику для сбора мусора, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Правительства Приморского края.

Как рассказал первый замдиректора ПЭО Сергей Лазарев, за 31 декабря собрано и вывезено 602 тонны ТКО с 2 тысяч точек сбора, 1 января – 548 тонн отходов с 1,8 тысячи мест. Он подчеркнул, что в новогодние дни объемы мусора в Приморье, особенно во Владивостоке, возрастают в разы.

«Обычно на полигон заходит 500 тонн отходов вместе с крупногабаритным мусором, переполнение же в праздники составляет от 20% и более. Параллельно вывозим и оранжевые контейнеры для раздельного сбора», – пояснил Сергей Лазарев.

По его словам, в период каникул увеличено количество спецтехники. Так, 1 января во Владивостоке вышли 72 машины, 2 января – 84 машины, в среднем на десять единиц больше, чем в обычные дни. Дополнительная техника привлечена и в других крупных городах.

Серьезная подготовка перед праздниками позволила избежать сбоев в перенакоплении отходов, которое часто наблюдается в новогодние дни.

«Точечные сбои, безусловно, были, связанные с заходом нового перевозчика во Фрунзенский район, но их удалось ликвидировать в нормативное время», – добавил замруководителя предприятия.

Также Сергей Лазарев обратился к жителям и гостям Приморья с просьбой не парковать машины возле мусорных контейнеров и напомнил про административную ответственность за парковку возле контейнерных площадок.

Всю работу по сбору и вывозу ТКО координирует краевой штаб, куда люди могут сообщить о проблемах с вывозом мусора по телефону: 8-984-221-65-00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]