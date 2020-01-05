О проблемах с вывозом мусора в Приморье можно сообщить на горячую линию

Приморский экологический оператор начал свою работу с 4.00 во Владивостоке. Мусор вывозят на полигон, который работает в штатном режиме. О проблемах с вывозом твердых коммунальных отходов можно сообщить на «горячую линию».

Как сообщили на предприятии, с 4.00, 1 января, в городе уже работали 44 машины. К обеду их количество увеличили почти в два раза.

«За ночь было вывезено более 100 тонн мусора. На данный момент коммунальные отходы вывозят 90 машин, в том числе самосвалы и погрузчики. Полигон работает в штатном режиме», – отметили специалисты.

Напомним, сообщить о невывозе твердых коммунальных отходов можно по телефонам: 8(914)700-13-93 – линия работает с 18.00 до 9.00; 8(423)206-01-34 и 8 (423) 264-48-60 – специалисты будут отвечать ежедневно c 9.00 до 18.00, начиная с 2 января.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]