Мусор убирают с улиц: власти извиняются за несвоевременное устранение проблемы

Коммунальные службы приступили к уборке мусора, сообщает «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу АПК.

На вывозе коммунальных отходов в городах и районах Приморья задействовано 214 единиц мусороуборочной техники. Сообщить о нарушениях с вывозом мусора можно по телефону бесплатной «горячей линии».

Как сообщила заместитель председателя Правительства Приморского края Елена Пархоменко, ежедневно бытовые отходы вывозят не менее 200 спецмашин от 41 компании, во Владивостоке работают от 65 до 75 единиц техники, в том числе и для вывоза крупногабаритного мусора.

«Сегодня дополнительно регоператор добавляет на Владивосток два новых самосвала и погрузчик. Уборка мусора ведется круглосуточно, создан штаб, который координирует работу по вывозу отходов, сотрудники регионального министерства ЖКХ объезжают микрорайоны, фиксируют нарушения в работе транспортных компаний. На особом контроле – Первомайский и Ленинский районы Владивостока», – добавила она.

По словам Елены Пархоменко, в дни новогодних праздников традиционно возрастает количество бытового мусора и для коммунальщиков это самое напряженное время.

«От лица Правительства Приморья хочу принести извинения всем жителям края, которые столкнулись с несвоевременной уборкой мусора – в ближайшее время эта проблема будет устранена», – подчеркнула Елена Пархоменко.

Зампредседателя Правительства напомнила, что обо всех фактах недобросовестного вывоза мусора можно сообщить по телефону «горячей линии»: 8-800-200-53-66, которая работает ежедневно с 10.00 до 20.00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]