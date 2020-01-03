Арендаторов пляжей будут штрафовать за мусорные свалки в популярных местах отдыха

Как организовать сбор бытового мусора на территории мест отдыха в Хасанском районе, обсудили на выездном совещании под председательством заместителя председателя Правительства Приморья Елены Пархоменко.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, Хасанский район сейчас привлекает наибольшее число туристов, в том числе, и из других регионов Дальнего Востока. Поэтому в разы увеличивается количество бытового мусора, и задача всех заинтересованных структур – организовать бесперебойный вывоз отходов, не допускать скапливания мусора.

«Главная задача властей всех уровней – охватить всех предпринимателей, эксплуатирующих пляжи, заключив договоры на вывоз бытовых отходов. Также в местах отдыха будут оборудованы дополнительные контейнерные площадки, на которых установят новые контейнеры», – отметила Елена Пархоменко.

Зампред Правительства добавила, что там, где нет юрлиц, глава района вместе с регоператором должны решить вопрос своевременного вывоза мусора, обозначить места для сбора отходов, чтобы не образовывалось свалок. Одним из решений может послужить установка вместо контейнеров бункеров для мусора.

По словам генерального директора КГУП «ПЭО» Антона Бибикова, до конца октября региональный оператор установит в Хасанском районе более 200 новых контейнеров, которые расставят и в пляжных зонах. Также предприятие закупает дополнительную технику для ликвидации несанкционированных свалок мусора.

«В связи с увеличившимся числом отдыхающих увеличивается нагрузка на транспортные компании, которым приходится порой по нескольку раз за день вывозить скапливающийся мусор», – говорит он.

Специалисты отметили, что организация уборки мусора включает в себя не только оборудованные места сбора отходов, их своевременный вывоз, но и соблюдение санитарных норм и отдыхающими, и предпринимателями.

«Есть поручение губернатора Приморья создать максимальную привлекательность района как туристической жемчужины региона, повысить уровень комфорта в зонах отдыха, а без отлаженной системы сбора и вывоза отходов сделать это невозможно», – подчеркнула Елена Пархоменко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]