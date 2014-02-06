Новая спецмашина выйдет на борьбу с мусором в Приморье

Мусоровоз МАЗ займется вывозом отходов из контейнеров для раздельного сбора бытовых отходов. Тысячу таких контейнеров установят во Владивостоке, Артеме и селе Вольно-Надеждинское до конца года, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как рассказали в КГУП «Приморский экологический оператор», новый мусоровоз с задней загрузкой отходов прибудет в Приморье в течение месяца. Машина займется вывозом отсортированного мусора из специальных контейнеров, которые начнут устанавливать в ближайшее время.

«Собранные отходы будут забирать по графику и вывозить на дальнейшую переработку. Сейчас составляется схема расстановки контейнеров по тем адресам, которые заявили жители, желающие начать внедрять в своих домах раздельный сбор отходов», – уточнили на предприятии.

В Приморский край уже поступили первые 170 емкостей для сбора таких отходов, сейчас их собирают, инвентаризируют и начнут расставлять по адресам. Всего до конца года во Владивостоке, Артеме, Вольно-Надеждинском установят тысячу таких контейнеров.

По словам заместителя председателя Правительства Приморья Елены Пархоменко, пока определены три пилотных муниципалитета для внедрения системы раздельного сбора бытовых отходов. Но планируется развивать это направление, как одну из составляющих национального проекта «Экология».

«Во Владивостоке, Артеме и Надеждинском районе отработаем весь алгоритм, связанный со сбором и вывозом раздельного мусора, чтобы проще было его внедрять и на других территориях Приморского края», – подчеркнула зампред.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]