Приморье получит федеральные средства на контейнеры для раздельного сбора отходов

Более 15 миллионов рублей из федерального бюджета направлено Приморскому краю на приобретение контейнеров для раздельного сбора бытовых отходов. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, Приморский край вошел в число 46 регионов страны, которые получат субсидии на покупку специальных емкостей для вторсырья. Всего на эти цели Правительство РФ предусмотрело 1 миллиард рублей.

«Приморскому краю направили более 15 миллионов рублей. На эти средства приобретем примерно 650 контейнеров, которые установят в Артеме, Владивостоке, Уссурийске, Находке, Большом Камне, Фокино и Надеждинском районе», – рассказал министр ЖКХ Приморья Владимир Бабич.

По его словам, к настоящему времени в крае уже установлено около 500 оранжевых контейнеров для раздельного сбора отходов.

Как подчеркнула заместитель председателя Правительства Приморья Елена Пархоменко, переход на раздельный сбор мусора – одна из задач национального проекта «Экология».

«Год назад мы начали устанавливать во дворах Владивостока и Артема первые такие контейнеры. С тех пор все больше и больше приморцев хотят приобщиться к сортировке отходов. Это доказывает и число заявок на специальные емкости, и участие жителей региона в различных экоакциях. Дополнительные федеральные деньги позволят внедрять раздельный сбор в других муниципалитетах Приморья», – заявила зампред.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]