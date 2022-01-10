Уникальный для России экотехнопарк создадут в Приморье

Экологический технопарк по переработке и утилизации отходов, полученных в результате сортировки, заработает в Приморье до 2024 года, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Соглашение о создании такого производства подписали Правительство региона и Российский экологический оператор.

Приморский край станет одной из восьми пилотных территорий России, на которой появятся такие мощности. Подписанное с ним соглашение – первое в стране. Оно предусматривает создание экотехнопарка по утилизации пластика, стекла, бумаги, картона, старых автошин. Практически все это, за исключением шин, относится к вторсырью, сортировка которого внедряется в регионе.

«Приморье имеет достаточно ограниченный рынок сбыта вторсырья, поэтому так важно создавать объекты глубокой переработки по ключевым видам отходов на месте, внутри региона», – пояснила заместитель председателя Правительства края Елена Пархоменко, добавив, что перспективной территорий для внедрения подобных мощностей рассматривается ТОР «Надеждинская».

Несмотря на то, что инвестировать до 2024 года средства в создание производств по утилизации и переработке отходов планирует Российский экологический оператор, в строительстве экотехнопарка смогут принять участие и частные инвесторы – сейчас обсуждаются условия их вхождения в проект.

Также в рамках заключенного соглашения запланированы мероприятия по увеличению доли собираемого вторсырья в быту, размещение и организация работы мобильных и стационарных пунктов приема отходов в населенных пунктах края, в том числе, на отдаленных и труднодоступных территориях, создание инфраструктуры для утилизации мусора.

Особое внимание уделено просветительской работе в сфере раздельного сбора отходов, увеличению спроса на продукцию, полученную в результате утилизации отходов.

Как отметила Елена Пархоменко, сотрудничество в таком формате с Российским экологическим оператором поможет создать в Приморье одну из современных и эффективных инфраструктур для утилизации и раздельного сбора отходов.

«Второй год в крае реализуются мероприятия по раздельному сбору – установлены почти 500 специальных контейнеров, построены четыре мусоросортировочные станции, есть и предприятия, заинтересованные использовать в своем производстве отсортированное сырье. Но особенности Приморья, как и всех регионов Дальнего Востока, – малая плотность населения, большие расстояния, усложняют процесс переработки вторсырья. Предполагаем, что создание экотехнопарка даст значительный импульс работе в этом направлении», – обозначила зампред.

Напомним, переход на раздельный сбор мусора – одна из задач национального проекта «Экология».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]