Избавляемся от мусора: в Приморье открыли еще один сортировочный комплекс

В Дальнереченском районе состоялось техническое открытие мусоросортировочного комплекса, который стал вторым в Приморье, сообщают «Вести:Приморье».

На очереди такой же в Лучегорске. В запуске нового предприятия приняла участие заместитель председателя Правительства Приморья Елена Пархоменко, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

По словам первого заместителя КГУП «Приморский экологический оператор» Сергея Лазарева, отходы на комплекс будут поступать со всего района, после чего их отсортируют на полезные, опасные и неперерабатываемые отходы. Вторсырье поделят на шесть фракций – ПЭТ, макулатура, картон, стекло, жестяная и алюминиевая банки. Непригодные для переработки отходы, хвосты спрессуют и отправят на полигон. Опасные отходы будут забирать специализированные предприятия для утилизации.

«Мощность комплекса при работе одной смены – 10 тысяч тонн отходов в год, учитывая, что из всего города и района в день поступает около 30 тонн отходов. Сортировочная линия готова и к более высоким нагрузкам, при необходимости комплекс готов принять мусор из Красноармейского района», – отметил Сергей Лазарев.

Строительство таких комплексов решает сразу несколько задач – снижает нагрузку на мусорный полигон, создает дополнительные рабочие места, а также дает возможность предпринимателям сформировать новый промышленный кластер по глубокой переработке вторсырья. К регоператору уже обратился инвестор с предложением установить оборудование на территории комплекса для переработки отходов полиэтилена.

«Такие сортировки должны появиться в каждом районе края. Сейчас к концу подходит строительство комплекса в Лучегорске, параллельно мы решаем вопрос о местоположении четвертой линии, скорее всего это будет Кировский район», – прокомментировал генеральный директор КГУП «Приморский экологический оператор» Антон Бибиков.

Осмотрев новый комплекс, зампред Правительства Приморья Елена Пархоменко отметила не только его важность в проведении «мусорной» реформы на территории края, но и заинтересованность бизнеса в этой сфере.

«Если сейчас такие предприятия мы строим за бюджетные средства, то уже появились инвесторы, готовые в сотрудничестве с регоператором, краевой властью создавать подобные мощности», – подчеркнула Елена Пархоменко.

По ее мнению, успешная реализация реформы по обращению с отходами невозможна без участия бизнеса и самих жителей, так показывает мировая практика, в свою очередь Правительство Приморья поддержит подобные инициативы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]