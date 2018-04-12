«Мусорные» вопросы: в крае работает горячая линия

Приморцы могут пожаловаться на некачественный вывоз мусора по телефону бесплатной «горячей линии»: 8-800-200-53-66.

Как отметила врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко, с 1 января 2020 года регион переходит на новую схему обращения с бытовыми отходами. Предоставлять услугу будет КГУП «Приморский экологический оператор», который является региональным оператором по обращению с отходами, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

«Для жителей ничего кардинально не меняется, за исключением того, что в феврале они получат отдельную квитанцию за вывоз мусора. При этом данную услугу исключат из квитанции за коммунальные услуги. И жилинспекция будет внимательно следить за тем, чтобы не было задвоения платежей», – пояснила замглавы Приморья.

Она добавила, что регоператор заключил договоры с транспортными компаниями на вывоз отходов и сбоев с уборкой бытового мусора в городах и районах края быть не должно.

«Для максимальной координации работы по вывозу и утилизации отходов в Приморском крае запущена “горячая линия”, на которую можно сообщить о нарушениях, связанных с уборкой отходов в жилом секторе и задать любой вопрос, связанный со стартом мусорной реформы», – сообщила Елена Пархоменко.

Специальная горячая линия открыта и для юридических лиц. По телефону: 8 800-250-43-43, можно будет проконсультироваться по вопросам заключения договора на вывоз мусора с региональным оператором, а также пожаловаться на невыполнение условий договора. Звонки по всем номерам бесплатные.

Напомним, что формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология». Предполагается, что к 2024 году в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов доля ТКО, направленных на утилизацию, будет увеличена до 13%, в обработку – до 60%.

Всего в Приморье сегодня реализуются 52 региональных проекта, которые затрагивают все сферы жизни людей и соответствуют 11 национальным проектам, разработанным по Указу Президента РФ Владимира Путина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]