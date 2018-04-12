"Мусорная реформа": какие цифры увидим в квитанциях

С января 2020 года Приморский край переходит на новую систему обращения с отходами. Теперь заниматься вывозом и переработкой бытовых отходов будет региональный оператор, который заключит договоры с транспортными компаниями на вывоз мусора. В связи с этим изменится порядок начисления и оплаты населения за данную услугу, сообщает "Вести: Приморье".

«Начислять плату будут не по квадратным метрам, а с количества прописанных в жилом помещении лиц. Собственник квартиры, где нет прописанных, будет получать квитанцию из расчета на одного человека. Ориентировочный месячный платеж составит 80 рублей за человека», – пояснила врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко.

Первые платежные квитанции за мусор жители Приморья получат в феврале.

Елена Пархоменко отметила, что все льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения будут сохранены.

Также получить перерасчет за вывоз мусора смогут прописанные жители, которые отсутствовали долгое время в квартире или жилом доме, предоставив при этом в офис регионального оператора документы, которые подтверждают факт его отсутствия», – обозначила Пархоменко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]