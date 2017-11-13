С нового года жители Владивостока будут платить по 80 рублей в месяц за вывоз мусора

На заседании комитета по городскому хозяйству Думы г. Владивостока депутаты рассмотрели вопрос о деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в городе.

Как сообщили в пресс-службе городской Думы, в настоящее время в Приморском крае и городе Владивостоке полным ходом идет подготовительная работа по запуску с 1 января 2020 года реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

«Для населения оплата будет рассчитываться за вывоз мусора с каждого прописанного в квартире. Вывоз мусора будет оплачиваться по отдельной квитанции регионального оператора. Предпринимателям нужно будет заключать договоры на вывоз отходов. С мусоровывозящими компаниями региональный оператор будет рассчитываться по весу вывезенного мусора, то есть за фактически выполненную работу. Положительным моментом является то, что будет организована сортировка мусора, часть которого должна уходить на вторичную переработку», - прокомментировала председатель комитета по городскому хозяйству Наталья Войновская.

В настоящее время уже поданы документы в департамент по тарифам на утверждение тарифа регионального оператора. Проводится аукцион по выбору расчетно-кассового центра, который будет заниматься сбором денежных средств с населения по оказанию услуги по вывозу мусора. Идет модернизация сортировочного комплекса и подготовка временной площадки по захоронению отходов. Разыграны аукционы по транспортировке отходов и заключены договоры с перевозчиками.

Как сообщает Vl.ru, ориентировочно плата за услугу будет составлять 80 рублей с человека – точно сообщат в конце ноября. В целом сумма для жителей мало изменится. Сильнее всего ощутят на себе перемены большие семьи – впрочем, на многодетных будут распространяться льготы.

Перевозчикам будут платить 2800 рублей за каждую привезенную тонну мусора – это должно замотивировать тщательнее убирать улицы и очищать контейнеры.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]