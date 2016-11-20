Стало известно, сколько будут платить приморцы за вывоз мусора

Тариф на вывоз мусора с 1 января 2020 года для жителей многоквартирных домов утвердили в администрации Приморского края. В месяц каждый прописанный в квартире человек должен будет платить 65,2 рубля. По другой версии, тариф на человека должен составить 80 рублей в месяц. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на администрацию края, хотя официального пресс-релиза на сайте администрации по этому поводу пока нет.

Нормативы и тарифы на вывоз мусора появились на сайте регионального оператора по обращению с ТКО в Приморском крае. Эту информацию подтвердили в департаменте по тарифам Приморского края.

В многоквартирных домах годовой норматив составляет 0,902 кубометра. Установленный предельный тариф на всей территории Приморья равен 868,51 рубля за кубометр.

Жители частных домов будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше. Тариф для них установлен тот же, 868,51 рубля за кубометр в год. Однако норматив накопления равен 1,602 кубометра на каждого проживающего. То есть в месяц каждый прописанный в доме человек должен платить 115,9 рубля, - сообщает Vl.ru.

Напомним, с нового года не только все дома, но и все предприятия должны будут заключить договор на вывоз мусора с КГУП «Приморский экологический оператор», который отвечает за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов. Все ранее заключенные договоры на сбор и вывоз ТКО с 1 января перестанут действовать.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]