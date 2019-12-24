Оплата за мусор снизится для большой части приморцев

Жители частного сектора в Приморье станут платить за вывоз твердых коммунальных отходов так же, как и живущие в многоквартирных домах. Соответствующий закон в трех чтениях приняли депутаты края в среду, 13 мая, сообщают «Вести:Приморье».

Как пояснила заместитель председателя Правительства края Елена Пархоменко, основная задача – снижение социальной напряженности. Более 400 тысяч человек в Приморье живут в своих домах. И сейчас для них норматив почти в два раза выше, чем для жителей многоквартирных домов.

«Конечно, это вызывает справедливое недовольство граждан. Тем более, что для них услуга новая. Именно поэтому предлагается с 1 января 2020 года установить тариф для частного сектора – 65,2 рубля», – обозначила Елена Пархоменко, добавив, что на эти цели из бюджета Приморья направляется 246,5 миллиона рублей.

Подчеркнуто, что тем, кто уже оплатил услугу по действующему тарифу, будет сделан перерасчет.

Напомним, переход на новую схему обращения с отходами – составляющая национального проекта «Экология».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]