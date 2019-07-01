Тариф на услугу ЖКХ подорожает с 1 июля 2021 года
Тарифы на вывоз отходов для россиян повысятся с 1 июля 2021 года. Об этом заявил замглавы компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Алексей Макрушин, сообщают «Вести:Приморье».
По словам Макрушина, с 1 января тарифы не будут повышаться. «Сейчас проходит кампания, в рамках которой собираются заявки на установление тарифов на очередной год. Тарифы будут повышаться с 1 июля», — приводит слова Макрушина ТАСС.
Замглавы компании РЭО отметил, что рост тарифов будет ограничен предельным индексом.
Напомним, в ноябре прошлого года замглавы Минприроды РФ Денис Храмов сообщал, что средний тариф на вывоз мусора и обращение с отходами по России составляет 90 рублей 25 копеек на одного гражданина, проживающего во многоквартирном доме.
Отметим, в Приморье тарифы за вывоз коммунальных отходов в частном секторе уравняли с многоквартирными домами. В настоящее время в расчет берется количество проживающих в квартире или частном доме. Тариф за каждого прописанного на жилплощади составляет 65 рублей.
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