В Приморье оплата за вывоз мусора станет меньше в два раза
Юридические лица будут платить меньше за вывоз мусора в Приморье, сообщают «Вести:Приморье».
С 1 января 2021 года в Приморском крае изменится тариф для юридических лиц на вывоз твердых бытовых отходов. Услуга станет дешевле в два раза, отметили в правительстве края.
Как рассказали в КГУП «Приморский экологический оператор», единый тариф регоператора для юридических лиц в 2020 году ранее установили в размере 868 рублей за кубометр. С нового года стоимость услуги составит всего 437 рублей.
«В текущем году была проведена корректировка нормативов, что позволило установить пониженный тариф». – уточнили на предприятии.
В КГУП «ПЭО» подчеркнули, что снижение тарифа для юрлиц должно способствовать заключению договоров на вывоз отходов именно с госпредприятием, а не сомнительными перевозчиками.
«Рекомендуем всем юрлицам до нового года заключить договор на вывоз отходов с КГУП “ПЭО”», – подчеркнули специалисты.
Отметим, более подробную информацию можно получить на сайте регоператора. В январские праздники договорной отдел предприятия тоже будет работать.
Договор на оказание услуг можно оформить как в головном офисе оператора во Владивостоке, так и его представительствах, которые располагаются в следующих населенных пунктах:
Арсеньев, улица Жуковского, 39/1, офис 46, телефон: 8-914-660-16-83;
Уссурийск, улица Суханова, 59, офис 221, телефон: 8(4234)34-50-80 и 8-914-792-95-58;
Находка, улица Пирогова, 13, кабинет 201, телефон: 8-914-792-95-98;
Кавалерово, улица Невельского, 25, телефон: 8-908-996-33-44;
Черниговка, улица Первомайская, 63, телефон: 8-994-008-87-94.
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