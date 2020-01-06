С большим вызовом встретился в новогодние выходные 2020-го региональный экологический оператор Приморья, который теперь отвечает за координацию всех предприятий края по вывозу твёрдых бытовых отходов. Как оказалось, уже в первые дни нового года нужно было кардинально перераспределять силы на уборке мусора.

В первые дни 2020 года на территориях многих районов Приморья и во Владивостоке сложилась сложная ситуация с вывозом твёрдых бытовых отходов. Как пояснил экологический оператор, это произошло из-за тех компаний, которые убирали мусор. 25 декабря они уже прекратили работу.

Сергей Лазарев, первый заместитель директора КГУП «Приморский экологический оператор»: «Подрядчик, который вышел на свои маршруты, он уже 1 января увидел огромные навалы мусора, плюс сложилась обстановка, что у подрядчика недостаточна была подготовка по водителям техники. То есть вот совокупность этих проблем привела к очень сложной обстановке в этих районах».

Человеческий фактор по уборке мусора особенно осложнил ситуацию в Лесозаводске.

Сергей Лазарев, первый заместитель директора КГУП «Приморский экологический оператор»: «Один из подрядчиков, там планировалось два подрядчика на работы, отказался идти на условия регионального оператора, стандартные условия, которые предусмотрены для всех перевозчиков. То есть, которые все подписали. И один из подрядчиков компания «Галактика», к сожалению, попыталась улучшить свои условия работы в этом районе. Региональный оператор отказался пойти на поводу и выслал дополнительно четыре единицы техники».

Сейчас оформляются юридические претензии на действия перевозчиков, которые не выполнили своих обязательств. Будет поставлен вопрос о расторжении контракта и вскрытии банковской гарантии. Сейчас постепенно обстановка с уборкой мусора стабилизируется. На вывоз твёрдых бытовых отходов экологический оператор выдели 20 единиц собственного специализированного транспорта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]