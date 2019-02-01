Почти 6 тонн вторсырья сдали приморцы за два месяца

Первый в Приморье пункт раздельного сбора мусора за два месяца работы посетили более 1200 человек, которые сдали почти 6 тонн вторсырья, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как рассказал первый замдиректора КГУП «Приморский экологический оператор» Сергей Лазарев, за первые месяцы работы пункта собрано 3,2 тонны алюминиевой банки и стекла, 1,8 тонны макулатуры и 700 килограммов пластика. Все сданное сырье уйдет во вторичную переработку.

Пункт приема вторсырья создан на территории спецзавода №1 на улице Бородинская, 28, во Владивостоке.

Создание такого пункта – одна из составляющих перехода края с 2020 года на новую схему обращения с отходами.

Уже в феврале следующего года приморцы получат отдельную квитанцию за вывоз мусора, а из «платежки» исключат эту плату за коммунальные услуги. За тем, чтобы не было задвоения платежей, проследит государственная жилищная инспекция.

Формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология». Предполагается, что к 2024 году в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов доля ТКО, направленных на утилизацию, будет увеличена до 13%, в обработку – до 60%.

Внедрение новой системы обращения с отходами, строительство соответствующей инфраструктуры, повышение культуры населения в сфере раздельного сбора мусора – задачи регионального оператора, которым стало КГУП «Приморский экологический оператор».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]